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В Кабмине ответят на вопросы о соцзащите ветеранов – состоится телефонная линия

В Кабмине ответят на вопросы о соцзащите ветеранов – состоится телефонная линия

Во вторник, 10 августа, состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии первого заместителя министра по делам ветеранов Александра Порхуна и руководителей структурных подразделений.

Об этом информирует пресс-служба Министерства по делам ветеранов в Украине.

Во время работы телефонной линии представители Минветеранов ответят на вопросы:

  • социальной защиты ветеранов, членов их семей и семей погибших;
  • обучения и профессиональной адаптации защитников;
  • повышение конкурентоспособности ветеранов на рынке труда;
  • обеспечение санаторно-курортным лечением и услугами психологической реабилитации.

Прямая линия будет проходить с 14:00 по 16:00 часов. Позвонить на нее можно по телефону: 15-45.

Ранее министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. По ее словам, в тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости.

Кроме того, в министерстве планируют создать онлайн-платформу развития ветеранского бизнеса, которую назвали «OLX для ветеранов».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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