В городе под Одессой построят новый автовокзал

Строительство нового coвpeмeнного автовокзала в городе Южный Одесской области планируют начать в следующем году.

Как сообщает информационный портал города «Уuzhny.info», нынешняя автостанция устарела, а соответствующего комплекса услуг нет.

Планируется, что автовокзал будет располагаться при въезде в город. Сегодня уже есть заинтересованные лица, которые готовы инвестировать в новый объект.

На новом вокзале планируют обустроить комфортные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, медпункт, туалеты, магазины и кафе, мини-отель, автоматические камеры хранения, а также создать условия для людей с особыми потребностями.

Залы ожидания оснастят удобными диванами, кроме того, там будет Wi-Fi и возможность подзарядить гаджеты. Также планируется установить платежные терминалы для безналичной покупки билетов.

Старый автовокзал будут использовать как большую парковку.

Фото: www.yuzhny.info