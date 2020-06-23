В Южном ограничат въезд на пляж

В городе Южный одесской области ограничат въезд на городской пляж, который пока еще открыт для автотранспорта.

Как сообщает сайт «Южный инфо», участок с въездом на пляж сегодня, 23 июня, передали местному КП «Экосервис». Оно совместно с частной фирмой организует охрану и поставит шлагбаум, пишет сайт «Южный. Инфо».

Ранее для автомобилей организовывали сезонные парковки около пляжа, однако в этом году никто из частников не подал заявку на участие в соответствующем конкурсе.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, какое жилье и по какой цене отдыхающие могут снять на курортах Одесской области.

Фото: Южный. инфо

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