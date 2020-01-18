Одесские пограничники теперь будут летать на модернизированном вертолете (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Вертолет модернизировали на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Он оборудован специальным прожектором для мониторинга государственной границы. На нем установлены новые двигатели, современное навигационное оборудование, а также оборудование, которое позволяет транспортировать больных и раненых и оказывать им медицинскую помощь.

В погранслужбе добавили, что во втором полугодии 2020 года рассчитывают получить еще один вертолет Ми-8 МСБ-В, который сейчас проходит модернизацию.

Фото: Госпогранслужба Украины

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