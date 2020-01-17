В экипажи одесской патрульной полиции войдут курсанты

Патрульная полиция Одесской области меняет правила кадровой политики – в 2020 году в экипажи войдут курсанты университета внутренних дел. Юноши и девушки после окончания второго курса смогут выходить на службу патрульными, сообщил начальник Управления патрульной полиции в Одесской области Александр Гостищев.

Согласно новым правилам, третьекурсники Одесского государственного университета МВД смогут и учиться, и работать по специальности одновременно. Также планируется увеличить количество таких работников.

– Это не гражданские люди. Их подготовили к работе на линии. Сейчас с ними работают опытные полицейские, и с нового года они начнут самостоятельно работать в экипажах, – отметил Александр Гостищев.

Фото: ТСН

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