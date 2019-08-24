В Ізмаїлі на місцевій річці ймовірно потонула 5-річна дитина

Хлопчик прийшов на пляж з братом. Діти перебували на річці без догляду батьків.

Про це повідомили у Ізмаїльському відділі поліції в Одеській області.

До поліції звернулися відпочиваючі, що стали очевидцями події.

Як виявилося, 5-річний хлопчик – житель одного з сіл району – прийшов на пляж зі своїм 10-річним братом. Батьків із дітьми не було. Зі слів дорослих, що відпочивали на водоймі, молодший з дітей почав тонути. Вони намагалися йому допомогти, але хлопчик зник під водою.

Зараз на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Пошуки дитини тривають.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Фото: NewsMakers