В Измаиле на Одесчине нашли повешенной девочку-подростка

В этом году Служба автомобильных дорог в Одесской области в рамках проектов ремонта автодорог планирует обустроить и велодорожки общей протяженностью около 400 км.

Трагедия произошла сегодня (12 января) утром в Болградском районе. Рядом с убитыми была найдена предсмертная записка и охотничье ружье, которое принадлежало убитому мужчине. Соседи свидетельствуют, что накануне супруги шумно ссорились. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, версия такая: муж застрелил жену, о чем сказано в предсмертной записке, а потом выстрелил в себя. Ранее

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