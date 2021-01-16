В Измаиле на Одесчине нашли повешенной девочку-подростка

В городе Измаиле Одесской области вечером 15 января пропала без вести 16-летняя девочка. Вскоре ее нашли повешенной на дереве.
Как сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области, следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружили.
Сейчас правоохранители расследуют, был ли это подростковый суицид, либо девочка стала жертвой неизвестных преступников.
Напомним, 5 января в Одессе покончил с собой 26-летний парень – он выпрыгнул из окна многоэтажки на улице Марсельской.
Фото иллюстрационное