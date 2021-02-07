В историческом одесском переулке может появиться шестиэтажный «Nekrasov apartments» (фото)

В тихом одесском центре, на месте исторического дома ожидается постройка шестиэтажного новшества под названием «Nekrasov apartments».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский историк, краевед, гид Александр Бабич.

Речь идет о доме, о котором мы неоднократно рассказывали. Еще бы, именно здесь находится одна из одесских достопримечательностей — Арт-двор, точнее — «Арт-дворовик».

Дом располагается в переулке Некрасова — на углу с улицей Преображенской и ул. Софиевской, там, где рядом установлен памятник Р.Малиновскому. У дома спаренный двор, и над воротами значатся сразу два номера по пер. Некрасова — восемь и десять.

И вот — «радость»:

— Компания ПалантИнвест нас решила осчастливить уничтожением самого красивого и тихого перекрестка старой Одессы. На углу Софиевской, Преображенской и пер. Некрасова, вместо старенького двухэтажного домика с мастерскими художников они анонсируют постройку вот этого шестиэтажного безликого г… Мне недавно так понравился этот маленький пейзаж с этим перекрестком. И тут же нарисовались убийцы города на этом месте, — сообщает А.Бабич.

Историк дает справку о том, что дом, о котором идет речь, известен как дом Родоканаки (1846-1847 гг. архитектор И.С. Козлов).

Любопытнейшая деталь: он был выведен из статуса памятников в 2007 году по известному «списку Штербуль» (Наказ № 662/0/16-07 від 16.06.2007 р.)

Дом еще не снесли. Но как будет смотреться рекламируемый компанией будущий шестиэтажный новострой на месте сегодняшнего, «выведенного из статуса» памятников, уже можно увидеть на сайте компании-застройщика.

Одесситы под постом Александра Бабича выражают негодование по поводу «радостного известия».

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook отзывается по этому поводу:

«Теперь на костях дома построят вот это. Для внутридворовой постройки в спальном районе — даже ничего. Но не для точки пересечения Преображенской, Софиевской и переулка Некрасова…».

Фото: Александра Бабича/Фейсбук; Мария Котова

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