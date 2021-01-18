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Одесский переулок Некрасова: старина, «под старину» и творения на фасадах (фото)

Одесский переулок Некрасова: старина, «под старину» и творения на фасадах (фото)

Крошечный одесский переулок Некрасова – это всего один квартал. А сколько всего можно увидеть-встретить, скольким можно подивиться! Он протянулся от Гоголя до Преображенской угол Софиевской, именовался Малым, Малым Софиевским, даже улицей Малософиевской, Казарменным переулком. С 1937 года носит сегодняшнее имя, и это, как водится в таких случаях, послужило тому, что в переулке вы встретите уличные указатели прошлой советской эпохи.

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Следы эпох

Впрочем, следы эпох, причем гораздо более ранних, – это характерная черта переулка Некрасова. Что ни дом, пусть их совсем мало, то памятник архитектуры. Такая вот сохранившаяся старина.

Ну а то, что появляется в переулке сегодня, «делается под старину», даже парковочные места. Ну, чтобы «старый стиль» сохранить. И даже старинное одесское приветствие SALVE, которое часто встречается в одесских парадных в исторической части города, вы встретите и здесь, но уже в современном исполнении. А почему бы и нет?

Мы знакомимся с сегодняшним переулком Некрасова в довольно редкий для Одессы день – мороз, солнце, и следы недавно выпавшего снега. Вон даже воробьи собрались здесь на голых ветках «обсудить обстановку». Но именно в такую погоду и убеждаешься, как умудряются одесские улицы сохранить черты лета в разгар января: встретятся вам и зеленые кусты, и весенние приметы.

Проходя по переулку Некрасова, вы не встретите памятников. В таких случаях одесситы говорят: «А наша улица – сама себе памятник»…

Пройдемся медленно

По переулку в основном проходят довольно быстро: он ведь соединяет улицы оживленные, а сам словно притих. А мы пройдемся медленно, тем более что тротуары переулка Некрасова пребывают в приличном состоянии. Практически везде плитка, причем не из «скользящих».

Балконы, ворота, эркеры – всего этого в старом крошечном переулке собралось довольно много. Порой выглядит сохранившееся достояние не самым лучшим образом, но в основном не критично. Кое-где даже появляются «следы» предстоящих попыток привести кое-что в порядок.

Имеются и свои «заброшки», одна из них – бывшая кафешка, сейчас выглядит пугающе. Впрочем, так же пугающе смотрятся и некоторые старые фасады.

Заглянем в Арт-дворовик

Настоящей изюминкой переулка являются спаренные (не путать с проходными) дворы. Каждый дворик – со своим лицом, внутри часть часто встречаются сохранившиеся колодцы (цистерны).

Один из спаренных домов стал настоящей достопримечательностью переулка: одни ворота, два двора – №8 и №10. Это наш известный арт-дворик (Арт-дворовик). И еще до того, как вы в него заглянете, не может не поразить его фасад. Он увешен творениями работающих здесь художников. Это не стрит-арт и не муралы, это именно работы художников. В рамах. И глазу приятно, и есть над чем задуматься (многие – на тему сегодняшних застроек города). А еще «решен вопрос» очередного облупившегося фасада.

Вовнутрь мы тоже заглянули. Тут всегда создается впечатление, что вся эта галерея под открытым небом каждый день меняет экспозицию. Ну а снег дополнил все представленные инсталляции. Загляните сюда – хорошее настроение гарантировано!

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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