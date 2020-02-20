В городе под Одессой поднимут цену на воду

Повышение коснется жителей города Южного, что в часе езды от Одессы.

Там планируют поднять стоимость воды для населения до 6%.

Об этом со ссылкой на “Южводоканал” сообщает yuzhny.info.

Ориентировочно тариф вступит в силу с 1 апреля. Он примерно составит 18, 25 грн. за кубометр. И это только за водонабжение.

Причина – необходимость увеличить сотрудникам зараплаты и плановое повышение стоимости покупной воды от “Инфокса” после введения нового тарифа на водопользование от Нацкомиссии.

Напомним, ранее мы писали, что тариф на воду повысят в Черноморске.

Фото: ksaadat.files.wordpress.com

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