В городе под Одессой поднимут цену на воду

Повышение коснется жителей города Южного, что в часе езды от Одессы.
Там планируют поднять стоимость воды для населения до 6%.
Об этом со ссылкой на “Южводоканал” сообщает yuzhny.info.
Ориентировочно тариф вступит в силу с 1 апреля. Он примерно составит 18, 25 грн. за кубометр. И это только за водонабжение.
Причина – необходимость увеличить сотрудникам зараплаты и плановое повышение стоимости покупной воды от “Инфокса” после введения нового тарифа на водопользование от Нацкомиссии.
Напомним, ранее мы писали, что тариф на воду повысят в Черноморске.
Фото: ksaadat.files.wordpress.com
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