У жителей города под Одессой подорожает вода

Цены на услуги водоснабжения решили поднять в Черноморске.

Информация об изменениии тарифов появилась на сайте местного горсовета.

Теперь населению придется платить 31,08 грн за кубометр, что на 18% больше, чем ранее.

Необходимость повышения, по данным горсовета, назрела еще в августе. Но тогда процесс застопорился из-за законодательных нюансов.

В мэрии объяснили увеличение стоимости услуги рост цен за электричество и водоотведение. Кроме того, необходимостью социальных отчислений и амортизационных выплат. Также в счет повышения тарифов в ведомстве планируют поднять зарплаты своим сотрудникам.

Фото: mosreg

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