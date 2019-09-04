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Новости Одессы и Одесской области

В городе под Одессой передумали повышать цены на воду

В городе под Одессой передумали повышать цены на воду

Вода в Южном, что в часе езды от Одессы, должна была подорожать уже с 1 сентября. Но пока повышение цен откладывается.

Решение приняли в конце августа на заседании тамошнего городского исполкома. Тогда власти постановили увеличить тариф на 5,5 грн.

Однако к радости горожан решение отменили на заседании исполкома 3 сентября. Однако это временно, стоимость попытаются повысить снова.

Об этом пишет yuzhny.info.

Для того, чтобы установить новый тариф, специальная комиссия должна проверить его обоснование. Сейчас документы готовят к проверке.

Пока же жителям Южного разрешили платить за воду по старым расценкам — 23 грн. за кубометр. Тем, кому посчитали коммуналку в сентябре по новому тарифу, обещают пересчитать все заново.

Утвердить новые тарифы повторно еще раз попробуют в октябре.

Фото: i.imgur.com

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