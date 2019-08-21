В городе под Одессой вода станет дороже на пять гривен и пять копеек

Речь идет о Южном, что в часе езды от Одессы. Такое решение приняли на заседании тамошнего городского исполкома.

Об этом сообщает сайт местных новостей yuzhny.info.

Как стало известно, сейчас горожане платят за воду 22 грн. 20 копеек. Однако уже с 1 сентября стоимость за кубометр вырастет до 27 гривен 55 копеек.

Жители Южного говорят, что это очень резкий ценовой скачок. К тому же прошел всего год с того момента, как в прошлый раз там повышали плату за воду.

Однако, как пояснили в «Южводоканале», нынешний тариф уже не окупает себя и попросту стал невыгодным. Кроме того, там подчеркнули, что выросла стоимость коммуналки в целом.

Фото: censor.net