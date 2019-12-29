В городе под Одессой испортили новогодний декор (фото)

В Черноморске вандалы повредили шары из металла, подсвеченные праздничной иллюминацией.
Часть конструкций оказалась сломанной возле главной елки города, еще часть у здания исполкома.
Об этом сообщает chernomorsk.news.
Так, у шаров вырвали провода, крепления, испортили мишуру. От рук вандалов также пострадали арки, украшенные к празднику.
В частности, говорят в “Илкомсвит”, декор портят дети, зажигая рядом с конструкциями бенгальские огни.
– От этого не только портится проводка, – отметили там. – Это занятие опасно само по себе и может угрожать жизни детей.
В ведомстве решили оставить рядом с конструкциями надписи, предупреждающие о том, что объект находится под напряжением и установить там видеонаблюдение.
Фото: chernomorsk.news
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