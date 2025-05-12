Участники акции, которые вышли с флагами и плакатами с надписями: «Помогите вернуть из плена мужа», „Верните сына из плена“, „Помогите вернуть папу домой“, таким образом призывают власть активно способствовать возвращению домой защитников из российских тюрем.

— Мы собрались здесь для того, чтобы все люди, а особенно международное сообщество, обратили внимание на то, что в российском плену остается еще много наших людей. Все они нуждаются в возвращении. Если в каждом городе и селе будут выходить люди и напоминать о наших пленных и пропавших без вести хотя бы раз в неделю, то это будет весомый вклад в дело возвращения наших защитников. Ведь, по официальным данным, около 65 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Мне запало в душу высказывание жены пленного, которая сказала: «Моя хата не с краю. Она может быть следующей». Это должен помнить каждый украинец, — подчеркнула заместитель городского головы Татьяна Холич.

Участники решили проводить такие мирные акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести раз в неделю.

Организатор собрания Анна Недайвода, говорит, что не ожидала увидеть такое большое количество людей на этом мероприятии единения.

— Наши военнопленные и без вести пропавшие ждут возвращения. Этой акцией мы выразили свою надежду и нашу боль. К сожалению, время проходит, а многие семьи и дальше живут в неизвестности. Такие собрания — это не только проявление поддержки, но и призыв к памяти. Мы не имеем права забывать о тех, кто в российских застенках. Верим, что каждый Герой вернется домой, — сказала Анна.

Мероприятие поддержали и автомобилисты, которые сигналили в знак поддержки.

Недавно Украина вернула из российского плена еще 205 воинов – как молодых ребят, так и взрослых мужчин из разных родов войск. В их числе – защитники Мариуполя, а также всей фронтовой линии.