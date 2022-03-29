В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров в Украине на 29 марта

Как дела на фронтах Украины в 34-й день войны? Сегодня, во вторник, 29 марта 2022 года, начался тридцать четвертый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

Об оперативной ситуации на утро этого дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 28 марта С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ