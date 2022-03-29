В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров в Украине на 29 марта

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 200 человек,
- танков ‒ 597 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 710 ед,
- артиллерийских систем – 303 ед,
- РСЗО ‒ 96 ед,
- средства ПВО ‒ 54 ед,
- самолетов – 127 ед,
- вертолетов – 129 ед,
- автомобильной техники ‒ 1 178 ед,
- корабли /катера ‒ 7 ед,
- цистерн с ГСМ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
- Специальная техника – 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.