В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров в Украине на 27 марта

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16600 человек,
- танков ‒ 582 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1664 ед,
- артиллерийских систем – 294 ед,
- РСЗО ‒ 93 ед,
- средства ПВО ‒ 52 ед,
- самолетов – 121 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники ‒ 1144 ед,
- корабли /катера ‒ 7 ед,
- цистерн с ГСМ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56.
- Специальная техника – 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.