В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров в Украине на 27 марта

Участники Теробороны смогут раньше выйти на пенсию Защитники, служащие в Территориальной обороне, получат такие же права, что и военнослужащие. Они смогут выходить на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины). ПОДРОБНЕЕ

В Одесской ОВА назвали причину ночной и утренней воздушных тревог 27 марта Враг снизил авиационную активность в Одесском регионе, но продолжает вести разведку с помощью беспилотников. Также российские корабли периодически пробуют подходить к берегу с целью обстрелять побережье. Это и является сейчас главными причинами для сигналов воздушной тревоги. ПОДРОБНЕЕ