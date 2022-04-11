В Генштабе ВСУ назвали новые данные по потере россиян

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских агрессоров, вторгшихся на нашу землю, нанося значительный урон их живой силе и технике.
личного состава – около 19500 человек,
танков ‒ 725 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
артиллерийских систем – 347 ед,
РСЗО ‒ 111 ед,
средства ПВО ‒ 55 ед,
самолетов – 154 ед,
вертолетов – 137 ед,
автомобильной техники ‒ 1387 ед,
корабли /катера ‒ 7 ед,
цистерн с ГСМ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.