В Генштабе ВСУ назвали новые данные по потере россиян

«Спасите наших детей!»: в Кракове прошел Марш матерей В воскресенье, 10 апреля, в польском городе Кракове возле Катынского креста собрались сотни женщин. Многие из них были с детьми. А одна девочка держала плакат, на котором было написано: «Я хочу домой к папе».

Марш матерей – это крик украинских женщин о войне, которую развязала РФ в мирной Украине, и массовых убийствах детей и их родителей. Показываем, как это было. ПОДРОБНЕЕ

Россия может попробовать захватить Днепр и Одессу В войне с Украиной российская сторона действует непредсказуемо и нелогично, при этом РФ может готовить удар по Днепру и Одессе с целью их захвата. ПОДРОБНЕЕ