Новости Одессы и Одесской области

В Генштабе ВСУ назвали новые данные по потере россиян

В Генштабе ВСУ назвали новые данные по потере россиян

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских агрессоров, вторгшихся на нашу землю, нанося значительный урон их живой силе и технике.

личного состава – около 19500 человек,

танков ‒ 725 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,

артиллерийских систем – 347 ед,

РСЗО ‒ 111 ед,

средства ПВО ‒ 55 ед,

самолетов – 154 ед,

вертолетов – 137 ед,

автомобильной техники ‒ 1387 ед,

корабли /катера ‒ 7 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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