В формате 3D: в Одессе создадут макет центра города

В Одессе разработают 3D-макет центральной части города, который будут показывать туристам.
Макет площадью 25 кв. метров установят в одном из помещений рядом с популярными туристическими маршрутами города.
Создавать миниатюрную Одессу будут по примеру города-побратима — Марселя.
Об этом сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Марат Касимов, пишет «Культурометр».
Макет планируют создать примерно за год, а вот стоимость его еще просчитывают.
Напомним, накануне в Одессе презентовали онлайн-карту зеленых насаждений в городе.