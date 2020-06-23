В формате 3D: в Одессе создадут макет центра города

Конфликт на парковке в Одессе: полицейский открыл огонь из травмата Поздно вечером в воскресенье, 21 июня на парковке около ЖК «Радужный» в поселке Таирова местные жители повздорили из-за неправильно припаркованной машины. Скандал перерос в драку, которую из окна увидел сотрудник полиции. Он живет в этом ЖК. Он вышел разнять драчунов, однако и сам получил несколько ударов. Кто-то к тому же распылил газ из баллончика. ПОДРОБНЕЕ

Воспринимают как унижение: в Одессе увольняются пожилые педагоги Педагоги пенсионного возраста, которые хотят остаться на работе в школах, с 1 июля перейдут на контрактную форму трудоустройства. Контракт с ними будут заключать на год, с возможностью продления. ПОДРОБНЕЕ