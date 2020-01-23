В ДТП под Одессой погибла женщина

Авария произошла близ села Иваново в Лиманском районе.
Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.
Водитель легковой машины Skoda Fabia не справился с управлением. В результате авто слетело с проезжей части. Оно врезалось с деревья, после чего, угодив в кювет, перевернулось.
Водителя увезли с травмами в больницу. Его 42-летняя пассажирка погибла на месте.
Подробности происшествия выясняют правоохранители. Материалы по факту ДТП внесли в ЕРДР.
Фото: ГУНП в Одесской области
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