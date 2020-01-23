В ДТП под Одессой погибла женщина

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

Водитель легковой машины Skoda Fabia не справился с управлением. В результате авто слетело с проезжей части. Оно врезалось с деревья, после чего, угодив в кювет, перевернулось.

Водителя увезли с травмами в больницу. Его 42-летняя пассажирка погибла на месте.

Подробности происшествия выясняют правоохранители. Материалы по факту ДТП внесли в ЕРДР.

Фото: ГУНП в Одесской области

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