В ДТЭК сообщили, когда появится свет на Таирова и Черемушках

Жители многих одесских домов в Киевском и Малиновском районах остались сегодня, 23 июня, без света. Энергетики называют причиной — ремонтные работы.
Об этом сообщил телеграм канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно».
ДТЭК Одесские электросети сообщают:
Отсутствие электроснабжения в Киевском и Малиновском районах города связано с проведением ремонтных работ
Возобновление питания ориентировочно в 19:00.
Проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте или чат-ботах:
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