В ДТЭК сообщили, когда появится свет на Таирова и Черемушках

Авария на подстанции в Одессе: когда возобновят электроснабжение? По состоянию на вечер понедельника, 20 июня, в Одессе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на улице Химической и близлежащих улицах. Эти улицы остались без света из-за аварии на электроподстанции. ПОДРОБНЕЕ

Часть Одессы осталась без света из-за аварии на подстанции Сегодня утром, в понедельник, 20 июня 2022 года, в Одессе произошла авария на высоковольтной подстанции в одном из районов города, отчего некоторые одесситы остались без электроснабжения. ПОДРОБНЕЕ

Часть Одессы осталась без света до вечера Сегодня, в пятницу, 10 июня 2022 года, в Одессе осталась без электроснабжения часть Киевского района.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ