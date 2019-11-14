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Новости Одессы и Одесской области

В детском реабилитационном центре Одессы фиктивным сотрудникам регулярно начисляли зарплату

В детском реабилитационном центре Одессы фиктивным сотрудникам регулярно начисляли зарплату

Центр социально-психологической реабилитации детей, ранее известный как приют “Свитанок”, снова оказался в эпицентре скандала.

Так, недавно воспитанники там массово пожаловались на жестокое обращение, всплыли факты издевательств и насилия. Центр стал фигурантом двух уголовных дел.

А с приходом нового начальника горслужбы по делам детей, которым назначили журналиста Юлию Никандрову, обнаружился еще один неприятный нюанс.

Оказывается, там числились сотрудники, которые давно не работают в центре. При этом людям исправно начисляли заработную плату. Как и кто распоряжался деньгами, еще предстоит выяснить.

Об этом написала на своей странице в Facebook общественный деятель и журналист Ирина Гриб.

“Прокуратура обнаружила великолепную пятерку «мертвых душ», – рассказала Ирина. – Эти люди достались новому руководителю, так сказать, по наследству от старого руководства. Так как схема действовала давно, сумма накапала «крупных размеров»”.

Фото: news-r.ru, скрин страницы в Facebook Ирины Гриб

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