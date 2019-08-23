В честь праздника в Одессе подняли флаг Украины (фото)

Украинскому флагу сегодня исполнилось 15 лет.
В Одессе эту дату отметили, подняв стяг у здания областной госадминистрации.
Торжество посетили чиновники и первые лица города. Церемония сопровождалась парадом военных.
Военные моряки торжественно вынесли сине-желтый флаг и закрепили его перед административным зданием.
Отметим, День государственного флага начали отмечать в Украине в 2004 году. Его учредил тогдашний президент страны Леонид Кучма.
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Фото: usionline.com
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