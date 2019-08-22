fbpx

Новости Одессы и Одесской области

До Дня незалежності в Одесі бажаючих запрошують відвідати кораблі Військово-Морських Сил

До Дня незалежності в Одесі бажаючих запрошують відвідати кораблі Військово-Морських Сил

Екскурсії безкоштовні та триватимуть 23-24 серпня з 11:00 до 18:00.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України усіх бажаючих запрошують долучитися до флешмобу «Бути українцем-почесно. Дякую захисникам України!».

Впродовж двох днів одесити та гості міста мають можливість відвідати кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Морському вокзалі.

До огляду будуть відкриті фрегат «Гетьман Сагайдачний», малий броньований артилерійський катер «Аккерман» та артилерійський катер «Скадовськ».

Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу. Прохання не брати з собою габаритні речі.

Фото: Український мілітарний портал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить