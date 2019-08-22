До Дня незалежності в Одесі бажаючих запрошують відвідати кораблі Військово-Морських Сил

Екскурсії безкоштовні та триватимуть 23-24 серпня з 11:00 до 18:00.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України усіх бажаючих запрошують долучитися до флешмобу «Бути українцем-почесно. Дякую захисникам України!».

Впродовж двох днів одесити та гості міста мають можливість відвідати кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Морському вокзалі.

До огляду будуть відкриті фрегат «Гетьман Сагайдачний», малий броньований артилерійський катер «Аккерман» та артилерійський катер «Скадовськ».

Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу. Прохання не брати з собою габаритні речі.

Фото: Український мілітарний портал