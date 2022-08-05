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В Черном море задымился очередной русский корабль

В Черном море задымился очередной русский корабль

Сегодня, 5 августа, возле временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль.

Задымление на российском корабле зафиксировал военно-морской эксперт H I Sutton из проекта OSINT, сообщает Телеграм-канал «Украина сейчас».

По его данным, сначала корабль выпустил дымовые приманки, а затем судно окутали клубы черного дыма.

Эксперт считает, что судно могли подбить украинские ракеты. Также он сообщил, что на фото в дыму можно рассмотреть патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков». Такие корабли могут иметь на вооружении крылатые ракеты «Калибр» количеством в 8 единиц на один залп.

русский корабль дымится

Напомним, в начале марта Военно-морские силы Украины нанесли повреждение российскому военному кораблю, который находился неподалеку от Одессы в Черном море – им оказался российский патрульный корабль «Василий Быков».

А 13 апреля 2022 гола флагман черноморского флота рф ракетный крейсер «Москва» был поражен двумя противокорабельными украинскими ракетами «Нептун». После этого на судне возник пожар, а 14 апреля оно затонуло.

Фото с Телеграм-канала «Украина сейчас»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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