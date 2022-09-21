Новости Одессы и Одесской области

В Черном море стало больше российских кораблей-ракетоносцев

В Черном море стало больше российских кораблей-ракетоносцев

По данным Оперативного командования «Юг», по состоянию на утро среды, 21 сентября 2022 года, рашисты увеличили корабельную группировку черноморского флота рф.

Так, в настоящее время в Черном море пребывают 12 катеров и кораблей. Среди них три надводных ракетоносителя, несущие на борту в общей сложности 24 крылатых ракеты морского базирования типа «Калибр», и два больших десантных корабля вместе с десантным катером.

В этой связи стоит отметить, что угроза нанесения ракетных ударов как по территории Украины в целом, так и по Одесской области остается в силе, и игнорировать сигналы воздушной тревоги не следует.

Кроме того, предупреждают в ОК «Юг», на море усилился шторм и в этой связи повысилась минная опасность – дрейфующие мины могут прибиться к побережью региона.

В то же время вечером 20 сентября в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидированы два российских беспилотника оперативно-тактического уровня, которыми оккупанты пытались проводить воздушную разведку и наведение огня.

Напомним, ранее бойцы Одесской зенитной ракетной бригады сбили в Бериславском районе Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Кстати, напомним, сегодня, 21 сентября, кремлевский диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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