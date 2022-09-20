Одесские зенитчики сбили второй российский самолет за 5 дней

20 сентября около 17:00 бойцы Одесской зенитной ракетной бригады сбили в Бериславском районе Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Обэтом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Это уже второй штурмовик противника, сбитый за последние пять дней в Херсонской области одесскими зенитчиками. Предыдущий Су-25 украинские военные охотились 16 сентября.

Также 20 сентября в Николаевской области украинские силы сбили дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136, который российские войска маркируют как Герань-2. Это боражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра, отметили в командовании.

Ранее сообщалось, что одесские зенитчики сбили российский бомбардировщик.

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