путин и мобилизация в россии: что заявил кремлевский диктатор?

Президент рф владимир путин объявил в россии частичную мобилизацию. Об этом кремлевский диктатор заявил в своем обращении сегодня утром, 21 сентября 2022 года.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», – сообщил глава страны-агрессора.

По словам путина, мобилизационные мероприятия в рф начнутся уже сегодня.

Таким образом, призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить «дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».

При этом, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), признаков реальной подготовки к объявлению всеобщей мобилизации в россии нет, а диктатор путин хочет сдержать крах российских войск в Украине

В ISW заявляют, что планы кремля по аннексии временно оккупированных территорий Украины нацелены на внутреннюю аудиторию, так как путин надеется призвать россиян идти добровольцами на войну, чтобы «защитить «российскую» территорию».

Также отмечается, что путин будет апеллировать к российскому «этническому национализму о защите русских народов», так как москва уже не может позволить себе служебные стимулы и материальную помощь, которую диктатор пообещал воюющим против Украины.

По мнению аналитиков, путин, вероятно, надеется, что активизация «самомобилизации» и подавление недовольных российских сил позволят ему захватить остальную часть Донецкой области и защитить оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Так, делают вывод в ISW, диктатор ошибается, так как у него нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой мощи. Скорее всего, он подождет, чтобы увидеть, увенчаются ли эти усилия успехом, прежде чем продолжить эскалацию или свалить вину за свои потери на «козла отпущения», которым может стать министр обороны РФ Сергей Шойгу.