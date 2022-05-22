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Оккупанты объявили Змеиный российским и угрожали потопить гражданское судно

Оккупанты объявили Змеиный российским и угрожали потопить гражданское судно

Российские агрессоры угрожали открыть огонь по гражданскому судну в районе острова Змеиный, утверждая при этом, что это территория рф.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«21 мая гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды рф, иначе по нему будет применено оружие», – сказано в заявлении.

В Военно-морских силах отмечают, что это подтверждает попытки рф незаконно присвоить территорию Украины, даже без псевдореферендумов. Там подчеркнули, что в последний раз такое делал Гитлер во время Второй мировой войны.

«Но мы свои территории не отдадим, захватчики обязательно последуют за их кораблем», – заявили в Военно-морских силах.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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