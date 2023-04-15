В Черном море много российских кораблей с ракетами: готовят обстрел на Пасху?

В преддверии Пасхальных праздников враг повысил активность обстрелов прифронтовых территорий, а также нарастил присутствие в Черном море. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Армия РФ увеличила количество боевых кораблей в Черном море до 12, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей – на 2 лодках враг может запустить 8 ракет типа «Калибр».

«Ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два-три часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно, и мы это делаем и оперативно информируем. Игнорировать сигналы воздушной тревоги, конечно, нельзя, следует осознавать, что у врага нет ничего святого и они по всей вероятности могут усилить давление именно в праздничные дни»,— сообщила руководитель прессцентра Сил охраны и обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Таким образом, РФ пытается накануне праздников давить психологически на мирное население. Напомним, что 23 апреля 2022 года, за день до Пасхи, российская ракета попала в ЖК «Тирас» и унесла жизни мирных людей. К празднику в этом году также возрастает напряжение, ведь скопление людей может стать мишенью для врага.

О возможных провокациях на Пасху читайте в материале: СБУ предупреждает украинцев о возможных провокациях на Пасху (видео).

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Фото: УНІАН