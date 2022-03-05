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В Одесской области создадут вторую бригаду теробороны: морская пехота РФ испугалась высадки

В Одесской области создадут вторую бригаду теробороны: морская пехота РФ испугалась высадки

В Одесской области создадут дополнительную бригаду терробороны. При этом вражеские десантники отказываются высаживаться на одесский берег.

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Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Так, 5 марта он сообщил, что в Одесском регионе появится дополнительная бригада территориальной обороны.

По его словам это необходимо, чтобы «Вооруженные силы имели на кого положиться в трудный час».

Что касается десанта российских агрессоров, начальник Одесской ОВД высказался следующим образом:

— Те российские войска, которые должны были высаживаться на одесский берег, отказываются это делать, поэтому десант уже формируют из числа так называемых «армейских корпусов ДНР», которые Россия использует как пушечное мясо, но против нас эта стая боевиков не имеет никаких шансов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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