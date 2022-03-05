Над Одесской областью сбили третий российский самолет за сутки

Враг продолжает ракетные обстрелы и бомбардировки Одесского региона. И получает достойный отпор от украинских сил противовоздушной обороны.

Только 5 марта войска противовоздушной обороны сбили три самолета российских агрессоров. Пилоты всех трех катапультировались и были взяты в плен.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Этот день в целом выдался очень удачным для украинских вооруженных сил в борьбе с захватчиками в воздухе.

Кроме трех самолетов в Одесской области, два были сбиты в Николаевской. В соседнем с нами регионе также сбили 4 вертолета. Еще по вертолету сбили в Черниговской и Киевской областях.