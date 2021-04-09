Новости Одессы и Одесской области

В Черное море войдут военные корабли США

США введут два военных корабля в Черное море и уведомили об этом Турцию, заявив, что суд зайдут в море в ближайшее время.

В МИД Турции заявили, что американские корабли пробудут в Черном море до 4 мая, пишет Reuters.

«15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая», — сказали в МИД Турции.

CША ввели корабли в Черное море для стабилизации ситуации в регионе, поскольку РФ концентрирует войска вблизи Украины.

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Евгений Белый
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