В части Хаджибейского района на весь день отключат воду: список улиц

В части Хаджибейского района на весь день отключат воду: список улиц

В четверг, 1 августа 2024 года, в части Хаджибейского района Одессы с утра и до позднего вечера не будет воды.

Об аварийном отключении предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 1 августа 2024 года с 9:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Святослава Рихтера, 8-130,
  • Спартаковская,
  • Кордонная,
  • Старицкого,
  • Малишевского,
  • Николая Бажана,
  • Платанова,
  • Косяченко Алексея,
  • Татьяны Тесс,
  • Ольги Благовидовой,
  • Николая Лысенко,
  • Апрельская,
  • Сельская,
  • Йозефа Прибика,
  • Туристская,
  • Гранатная.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

 

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