В части Хаджибейского района на весь день отключат воду: список улиц

В четверг, 1 августа 2024 года, в части Хаджибейского района Одессы с утра и до позднего вечера не будет воды.
Об аварийном отключении предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Сообщается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 1 августа 2024 года с 9:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Святослава Рихтера, 8-130,
- Спартаковская,
- Кордонная,
- Старицкого,
- Малишевского,
- Николая Бажана,
- Платанова,
- Косяченко Алексея,
- Татьяны Тесс,
- Ольги Благовидовой,
- Николая Лысенко,
- Апрельская,
- Сельская,
- Йозефа Прибика,
- Туристская,
- Гранатная.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)