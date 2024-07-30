У частині Хаджибейського району на весь день відключать воду: список вулиць

У частині Хаджибейського району на весь день відключать воду: список вулиць

У четвер, 1 серпня 2024 року, у частині Хаджибейського району Одеси з ранку і до пізнього вечора не буде води.

Про аварійне відключення попереджає філія “Інфоксводоканал”.

Повідомляється, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 1 серпня 2024 року з 9:00 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Святослава Ріхтера, 8-130,
  • Спартаківська,
  • Кордонна,
  • Старицького,
  • Малішевського,
  • Миколи Бажана,
  • Платанова,
  • Косяченка Олексія,
  • Тетяни Тесс,
  • Ольги Благовидової,
  • Миколи Лисенка,
  • Квітнева,
  • Сільська,
  • Йозефа Прибіка,
  • Туристська,
  • Гранатна.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

 

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