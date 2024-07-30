У частині Хаджибейського району на весь день відключать воду: список вулиць

У четвер, 1 серпня 2024 року, у частині Хаджибейського району Одеси з ранку і до пізнього вечора не буде води.
Про аварійне відключення попереджає філія “Інфоксводоканал”.
Повідомляється, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 1 серпня 2024 року з 9:00 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Святослава Ріхтера, 8-130,
- Спартаківська,
- Кордонна,
- Старицького,
- Малішевського,
- Миколи Бажана,
- Платанова,
- Косяченка Олексія,
- Тетяни Тесс,
- Ольги Благовидової,
- Миколи Лисенка,
- Квітнева,
- Сільська,
- Йозефа Прибіка,
- Туристська,
- Гранатна.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)