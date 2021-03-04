В центре Одессы временно ограничат движение транспорта

Старый одесский парк хранит память о давней выставке (фото) 110 лет тому назад, в 1910-1911 годах в тогдашнем Александровском парке (сегодня – парк им. Шевченко) Одессы проходила грандиозная Всероссийская фабрично-заводская, художественно-промышленная и сельскохозяйственная выставка. Ее «следы» можно увидеть и сегодня. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы устроили пробежку ради исполнения желаний (видео) Вчера, 1 января, в Одессе прошел праздничный «Забег желаний». Более сотни одесситов пробежались по парку Шевченко для исполнения своих желаний в новом году. ПОДРОБНЕЕ