В центре Одессы временно ограничат движение транспорта

В Одессе во вторник, 9 марта с 09:40 до 10:20 будет временно прекращено движение автотранспорта на участке от дома № 24 до дома № 36 по ул. Маразлиевской и Сабанскому переулку.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.
Ограничения связаны с мероприятием в связи с годовщиной со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Они пройдут в 10:00 9 марта у памятника Шевченко в парке Шевченко в Одессе.
Читайте также: Шевченко – светский лев и меломан: к Всемирному дню писателя