Жесткое ДТП в Одессе: Ford протаранил Audi и «поцеловал» дерево – есть пострадавшие

Вечером воскресенья, 2 мая, в Одессе произошло «пьяное» ДТП на Адмиральском проспекте.

По информации Патрульной полиции Одесской области, 40-летний водитель автомобиля Ford Galaxy, врезался в Audi, который двигался впереди, а после наехал на дерево.

В результате пострадали двое пассажиров автомобиля Ford, их госпитализировали.

Как стало известно, водитель Ford управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Его также доставили в медучреждение для проверки.

Причины происшествия выяснит следствие.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Одесской области