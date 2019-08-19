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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы рухнул балкон исторического здания

В центре Одессы рухнул балкон исторического здания

Балкон обвалился вчера среди белого дня на улице Канатная, 47. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщил общественный активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

Он сокрушается по поводу того, в каком состоянии исторические здания в Одессе. «Можно много говорить о том, как власть беспокоится об историческом наследии. Но этот балкон мог упасть на человека”, – отметил Демьян Ганул.

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Пострадавшее сооружение — доходный дом Пикеля, построенный в 1910 году. Это памятник архитектуры местного значения.

Фото: Демьян Ганул

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