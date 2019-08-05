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Новости Одессы и Одесской области

Стихия в Одессе оставила памятник архитектуры без балкона

Стихия в Одессе оставила памятник архитектуры без балкона

За несколько дней в регионе выпала двухмесячная норма осадков, отмечают синоптики. А коммунальщики и представители городских аварийных служб продолжают устранять последствия непогоды.

Так, продолжительный ливень стал причиной обвала на улице Канатной, 52. Как сообщает городской сайт новостей 048.ua, там обрушился балкон исторического здания.

Пострадавшее сооружение — доходный дом Пикеля, построенный в 1910 году. Он — памятник архитектуры местного значения.

От балкона практически ничего не осталось — он буквально рассыпался по частям. На место прибыли коммунальщики и ликвидировали остатки конструкции, чтоб она не рухнула на головы прохожим.

Фото: 048.ua

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