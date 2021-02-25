Одесский памятник архитектуры потерял часть карниза (фото)

В Одессе на улице Нежинской упал кусок фасадного карниза с дома №46. Этот дом является памятником архитектуры, сообщает Телеграм-канал «УСИ».

В момент происшествия прохожих рядом не было, и никто не пострадал.

Отметим, что в 2016 году в доме проводился текущий ремонт фасада.

Дом №46 на Нежинской был построен в 1892-1893 годах по проекту архитектора Вильгельма Кабиольского. Он является памятником истории и архитектуры местного значения. Здесь в свое время жили ректор Одесского университета Роман Волков и основатель одесской научной теплофизической школы Яков Казавчинский.

Читайте также: Любуемся издали: одесская Мавританская арка взывает о помощи.