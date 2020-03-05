В центре Одессы предлагают арендовать электросамокат с помощью мобильного приложения

В городе создали автоматический сервис по прокату электросамокатов.
В частности, современное средство передвижение можно арендовать на Александровском проспекте.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Так, чтобы прокатиться на самокате, не нужно обращаться к обслуживающему персоналу.
Достаточно скачать специальное мобильное приложение с сайта фирмы-организатора услуги.
С его помощью в мобильном телефоне легко разблокировать самокат, заплатив десять гривен.
После счет нужно оплачивать поминутно – три гривны в минуту.
Накатавшись, надо вернуть электросамокат на место, припарковать и сфотографировать его, используя приложение.
Фото: dumskaya.net
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