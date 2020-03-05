В центре Одессы предлагают арендовать электросамокат с помощью мобильного приложения

В городе создали автоматический сервис по прокату электросамокатов.

В частности, современное средство передвижение можно арендовать на Александровском проспекте.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, чтобы прокатиться на самокате, не нужно обращаться к обслуживающему персоналу.

Достаточно скачать специальное мобильное приложение с сайта фирмы-организатора услуги.

С его помощью в мобильном телефоне легко разблокировать самокат, заплатив десять гривен.

После счет нужно оплачивать поминутно – три гривны в минуту.

Накатавшись, надо вернуть электросамокат на место, припарковать и сфотографировать его, используя приложение.

Фото: dumskaya.net

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