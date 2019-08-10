В центре Одессы поселились розовые фламинго (фото)

Обосновались они на улице Пушкинской, между Греческой и Дерибасовской. Правда, птицы не настоящие, а изготовлены из пластика.

Но все равно радуют глаз прохожих. Еще бы: большие, красивые, яркие!

Таких сложно не заметить. Вот и местное издание culturemeter.od.ua засняло экзотов и поделилось фотографиями.

На них — скульптурная композиция, состоящая из парочки пернатых — во всей красе. Птичек развернули так, что они, склонив головки, смотрят друг на друга.

Многие, проходя мимо, не могут удержаться, чтобы не сделать с ними сэлфи. Впрочем, приживутся ли экзотические гости в историческом квартале, покажет время.

Фото: culturemeter.od.ua