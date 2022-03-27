В центре Одессы открыли полосу для проезда на Троицкой

В Одессе открыта полоса движения автотранспорта на улице Троицкой.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Полоса для проезда авто открыта на участке дороги между улицами Пушкинской и Осипова, в направлении улицы Осипова.
«Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах города и обращайте внимание на знаки дорожного движения»,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Одессе ввели одностороннее движение на улицах Николая Плигуна и Павла Кравцова в Суворовском районе города.
Читайте также: Несмотря на войну в Одессе высаживают цветы и наносят дорожную разметку
Фото пресс-службы Одесского горсовета