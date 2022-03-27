В центре Одессы открыли полосу для проезда на Троицкой

Военное положение в Одессе, день 31-й: курс Книжки и Александровского проспекта Одесса на военном положении, день тридцать первый… Погода балует, впрочем, сейчас все, что не связано с войной, балует. А с войной у нас теперь связано все.

Суббота, выходной. На улице глаз сам собой ищет места, где тема «жизнь продолжается» подтверждается жизнеутверждающей живой картинкой. ПОДРОБНЕЕ