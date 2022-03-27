Несмотря на войну в Одессе высаживают цветы и наносят дорожную разметку

КП СМЭП продолжает работы по нанесению дорожной разметки в городе. А КП «Горзелентрест» запланировало этой весной высадить 185 тысяч цветов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одессе высадят 185 тысяч цветов и десятки деревьев

Пока ВСУ сохраняют мир и покой в ​​Одессе, коммунальщики поддерживают внешний вид Одессы ради горожан. С 1 апреля начинается высадка 185 000 весенних цветов по городу!

Планируется, что в этом году общая площадь весенних цветников составит около 7 тысяч квадратных метров, высажено около 185 тысяч цветов. Весенние цветочные композиции традиционно будут состоять из виолы и маргариток.

Кроме того, во всех районах города продолжается высадка деревьев.

Так, 28 марта специалисты предприятия приступают к высадке берез в Аэропортовском парке, всего в рамках работ планируется высадить 50 деревьев.

Наносить разметку начали с улицы Архитекторской

Команда КУ «СМЭП» ОМР приступила к работе по нанесению дорожной разметки.

На ул. Архитекторской была нанесена дорожная разметка двух пешеходных переходов, расположенных у остановок общественного транспорта.

В этом году, как и в прошлом, работы будут производиться холодным пластиком, что имеет гораздо лучшие показатели, чем краска.