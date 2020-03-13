В центре Одессы не работает светофор

Светофор на перекрестке улиц Ольгиевская и Нежинская в пятницу не работает.

Как сообщили в КУ “СМЭП”, это связано с проведением плановых работ центрального РЭС. Электричество отключили до 21.00.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

Как только электроэнергию включат, светофор будет работать в штатном режиме.

Со списком улиц, которые отключили от электроснабжения, можно ознакомиться тут.

Фото: dyvys.info

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