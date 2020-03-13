Отключение света в Одессе 13 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 128 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Наличный переулок 5а, 5, 5б, 7, 3а, 3

2-й Наличный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 9а, 10а, 9б, 11, 12, 12а

3-й Наличный переулок 3, 6, 7, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а, 8

4-й Наличный переулок 7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4

5-й Наличный переулок 1, 3А, 5А, 5, 2А, 2, 3, 4

6-й Наличный переулок 2, 3, 9а, 5А, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7Б

Ланжероновская улица 3, 5, 9

Латвийский спуск 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 10а, 21б, 13б, 15а, 2А, 20б, 3а, 18а, 15, 5а, 8г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Пушкинская улица 2

Ширшова улица 45а, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55.

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Балковская улица 137, 139, 141, 137г

Картамышевская улица 40/1, 40

Средняя улица 61.

С 07:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Нежинская улица 12

Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

Ольгиевская улица 31, 33

Фото: КП

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