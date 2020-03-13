fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 13 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 13 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 128 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Наличный переулок 5а, 5, 5б, 7, 3а, 3

 

  • 2-й Наличный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 9а, 10а, 9б, 11, 12, 12а

 

  • 3-й Наличный переулок 3, 6, 7, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а, 8

 

  • 4-й Наличный переулок 7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4

 

  • 5-й Наличный переулок 1, 3А, 5А, 5, 2А, 2, 3, 4

 

  • 6-й Наличный переулок 2, 3, 9а, 5А, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7Б

 

  • Ланжероновская улица 3, 5, 9

 

  • Латвийский спуск 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 10а, 21б, 13б, 15а, 2А, 20б, 3а, 18а, 15, 5а, 8г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

 

  • переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

 

  • Пушкинская улица 2

 

  • Ширшова улица 45а, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55.

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Балковская улица 137, 139, 141, 137г

 

  • Картамышевская улица 40/1, 40

 

  • Средняя улица 61.

С 07:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

 

  • Нежинская улица 12

 

  • Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

 

  • Ольгиевская улица 31, 33

Фото: КП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить