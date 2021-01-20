Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы нашли труп на чердаке жилого дома

В центре Одессы нашли труп на чердаке жилого дома

В Одессе нашли труп мужчины на чердаке жилого дома по улице Ланжероновской, 19.

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Как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO», жильцы услышали подозрительные шаги на чердаке и сразу же обратились в полицию.

«Полиция долго не ехала, мы еще в шесть часов позвонили. Мы услышали шаги на чердаке, а так поздно никого там быть не может. Полицейские поднялись – а там труп лежит, мужчина лет 40», – рассказала местная жительница Нина.

Отметим, что в этом доме расположен хостел. По словам жильцов, там часто возникают конфликты.

Официальная информация по поводу произошедшего на данный момент отсутствует.

Напомним, 20 января в Одессе произошло жуткое двойное убийство на Таирова.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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