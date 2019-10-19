В Центральной Африке разбился авиатор из Одессы

Авиакатастрофа произошла в Конго. Там разбился самолет Ан-72.

На борту самолета были приближенные правительства Республики: водитель президента и его охрана.

Об этом речь идет в сюжете currenttime.tv.

В аварии никто не выжил. Среди погибших членов экипажа был одессит Сергей Горохов. Он служил по контракту бортинженером. Авиатору оставалось всего три дня до окончания истечения срока трудового договора.

Сергей Горохов родился в селе Вапнярка Одесской области. Он окончил Национальный авиационный университет. Жил в Одессе с женой и детьми.

Фото: ntv.ru, соцсети Сергея Горохова