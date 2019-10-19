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Новости Одессы и Одесской области

В Центральной Африке разбился авиатор из Одессы

В Центральной Африке разбился авиатор из Одессы

Авиакатастрофа произошла в Конго. Там разбился самолет Ан-72.

На борту самолета были приближенные правительства Республики: водитель президента и его охрана.

Об этом речь идет в сюжете currenttime.tv.

В аварии никто не выжил. Среди погибших членов экипажа был одессит Сергей Горохов. Он служил по контракту бортинженером. Авиатору оставалось всего три дня до окончания истечения срока трудового договора.

Сергей Горохов родился в селе Вапнярка Одесской области. Он окончил Национальный авиационный университет. Жил в Одессе с женой и детьми.

Сергей Горохов

Сергей Горохов

Фото: ntv.ru, соцсети Сергея Горохова

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