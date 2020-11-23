Новости Одессы и Одесской области

В больницах Одессы развернут сотни дополнительных мест для лечения COVID-19

В больницах Одессы развернут сотни дополнительных мест для лечения COVID-19

В больницах Одессы развернут 440 дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусом. 

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Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии 23 ноября. Как сообщила директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко, для открытия дополнительных мест необходимо отремонтировать помещения в ряде больниц.

Речь идет о больницах №№ 1, 5, 8 и городской инфекционной больнице. Именно в этих учреждениях и планируется открыть дополнительные места.

Сейчас в Одессе для лечения коронавируса предусмотрены 708 больничных койко-мест.

Напомним, что в Одессе планируют развернуть и мобильный госпиталь для лечения коронавируса.

Фото иллюстративное 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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