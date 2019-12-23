В Одесской области бюст Карла Маркса стал памятником известному болгарину

В Одесской области памятник основоположнику коммунизма Карлу Марксу решили не сносить в рамках декоммунизации.

Бюст, установленный в селе Холмское Арцизского района, превратили в памятник болгарскому поэту, национальному герою Христо Ботеву.

Об этом пишет bessarabiaua.media.

Преобразовать бюст советского деятеля постановил местный сельсовет после общественных слушаний.

При этом изваяние на постаменте осталось то же, его всего лишь покрасили в медный оттенок. Также к памятнику прикрепили новую табличку.

Фото: Bessarabia.ua.

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